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Капремонт кровли здания никольского музея стекла и хрусталя завершат в конце сентября

09:44 | 15.09.2021 | Культура

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт кровли здания никольского музея стекла и хрусталя, являющегося структурным подразделением ГБУК «Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого» планируется завершить в конце сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Капремонт кровли здания никольского музея стекла и хрусталя завершат в конце сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент осуществляются работы по устройству кровли из ПВХ-мембраны. В дальнейшем будет осуществлен монтаж обогреваемых воронок и ливневой канализации из ПВХ-труб с регулируемым, обогревающим кабелем», — сказано в тексте.

Согласно данным портала госзакупок, контракт на ремонт кровли здания был заключен 16 августа. Его цена составляет более 1,6 млн. рублей. Подрядчик — ООО «Стривер».

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