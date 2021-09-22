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В Пензе 23 сентября будет открыта продажа билетов на «Мертвые души»

12:28 | 22.09.2021 | Культура

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Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Продажа билетов на первую премьеру сезона в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского — спектакль «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя, переработанной для сцены Михаилом Булгаковым, — будет открыта в предстоящий четверг, 23 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

В Пензе 23 сентября будет открыта продажа билетов на «Мертвые души». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Билеты будут продаваться в кассе театра и онлайн на сайте», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что зрители в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобрести их по «Пушкинской карте».

«Премьерные показы «Мертвых душ» назначены на 21 и 22 октября», — отмечается в сообщении.

В нем напоминается, что спектакль ставит молодой режиссер Кирилл Заборихин, при этом проект реализуется на средства гранта правительства России.

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