03:25:02 Пятница, 15 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Разработана документация для приспособления зданий ДМШ №1 и «Октября» к современному использованию

10:10 | 14.04.2022 | Культура

Печать

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Специалисты подготовили проектно-сметную документацию для проведения работ по приспособлению к современному использованию зданий детской музыкальной школы №1 и бывшего кинотеатра «Октябрь», являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Разработана документация для приспособления зданий ДМШ №1 и «Октября» к современному использованию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Разработана проектно-сметная документация на сохранение и приспособление к современным условиям двух объектов — музыкальной школы №1 и здания бывшего кинотеатра «Октябрь». В настоящее время ПСД проходит экспертизу», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в минувшую среду, 13 апреля.

Как отметил мэр Александр Басенко, после получения положительного заключения экспертизы необходимо инициировать проведение совещания с участием представителей областных структур с целью обсуждения вопросов финансирования работ по приведению указанных зданий в надлежащий вид.

Кроме того, присутствующие определили монументы, требующие срочного ремонта. Это памятник В.И. Ленину, расположенный на одноименной площади, и памятник В.Г. Белинскому на улице Московской, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере В Пензе студент оштрафован на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
В Пензенской области за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом В Пензе стартовали курсы повышения квалификации священнослужителей
В Пензе спасатели вызволили из беды собаку В Пензенской области за сутки подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама