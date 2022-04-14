Разработана документация для приспособления зданий ДМШ №1 и «Октября» к современному использованию Культура

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Специалисты подготовили проектно-сметную документацию для проведения работ по приспособлению к современному использованию зданий детской музыкальной школы №1 и бывшего кинотеатра «Октябрь», являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

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«Разработана проектно-сметная документация на сохранение и приспособление к современным условиям двух объектов — музыкальной школы №1 и здания бывшего кинотеатра «Октябрь». В настоящее время ПСД проходит экспертизу», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в минувшую среду, 13 апреля.

Как отметил мэр Александр Басенко, после получения положительного заключения экспертизы необходимо инициировать проведение совещания с участием представителей областных структур с целью обсуждения вопросов финансирования работ по приведению указанных зданий в надлежащий вид.

Кроме того, присутствующие определили монументы, требующие срочного ремонта. Это памятник В.И. Ленину, расположенный на одноименной площади, и памятник В.Г. Белинскому на улице Московской, сообщает пресс-служба администрации Пензы.