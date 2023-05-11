В пензенском драмтеатре поставят спектакль по пьесе «Средство Макропулоса» Культура

Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Спектакль по пьесе чешского классика XX века Карела Чапека «Средство Макропулоса», написанной в 1922 году, станет заключительной премьерой 230-го сезона в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Сюжет построен вокруг судебной тяжбы между двумя семействами, которая тянется уже без малого сотню лет. Внезапно в дело вмешивается знаменитая певица Эмилия Марти, готовая помочь одной из сторон. Она представляет адвокату совершенно неожиданные свидетельства, и при этом ей известны такие подробности о делах вековой давности, как будто она сама жила в те времена...» — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ставит спектакль режиссер Кирилл Заборихин, хорошо известный пензенским зрителям своими спектаклями «Мертвые души», «Ба», «На бойком месте», «С училища», «Дюймовочка» и другими.

«Автор определил жанр своей пьесы как комедию, но, по словам режиссера, будущая постановка может оказаться даже ближе к трагикомической клоунаде: несмотря на таинственные обстоятельства этой фантастической истории, многие ситуации и персонажи ее вполне в фарсовом духе», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что главную роль Эмилии Марти репетирует заслуженная артистка России Альбина Смелова.

«Премьеру планируется сыграть к закрытию театрального сезона, в первых числах июля нынешнего года», — указано в тексте.