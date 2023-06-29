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В пензенском драмтеатре приступили к монтажу новой световой аппаратуры

10:51 | 29.06.2023 | Культура

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Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники осветительского цеха пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского приступили к монтажу световой аппаратуры, приобретенной на федеральные средства в рамках национального проекта «Культура».

В пензенском драмтеатре приступили к монтажу новой световой аппаратуры

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Сейчас сотрудники осветительского цеха устанавливают на штанкетах светодиодные «вращающиеся головы» Wash и Spot-Profile общим числом 28 штук. Эти приборы позволяют делать световую заливку сцены и создавать направленные перемещающиеся лучи со множеством эффектов смены цветов. Подобные световые эффекты используются во многих спектаклях театра, в том числе и в грядущей премьере «Конец бессмертию!», запланированной на 5 и 6 июля», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем поясняется, что преимущество новой светодиодной аппаратуры в том, что она не требует замены дорогостоящих ламп, как это было в старых приборах.

«К тому же к морально устаревшей технике было уже очень трудно найти лампы и запчасти», — отмечается в тексте.

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