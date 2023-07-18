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В Звездном зале пензенского планетария состоялся первый запуск оборудования

16:46 | 18.07.2023 | Общество

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Пенза, 18 июля 2023. PenzaNews. Первый запуск оборудования, доставленного из-за рубежа, состоялся в Звездном зале пензенского планетария. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 18 июля.

В Звездном зале пензенского планетария состоялся первый запуск оборудования

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«В нашем планетарии засияло звездное небо. Специалисты установили купол и оборудование, которое, как я рассказывал ранее, нам досталось с большим трудом. Сегодня они протестировали его», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что оптико-механический планетарий передает совершенно точную картину звездного неба.

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«Уникальность аппарата в том, что каждая звезда, а их здесь 7 тыс., показывается отдельным световодным волокном. К сожалению, в обычной жизни мы такого не увидим, если только где-то высоко в горах при безоблачной погоде. Но теперь у пензенцев появится возможность насладиться звездами, не уезжая из родной области», — пояснил Олег Мельниченко.

По его словам, жители региона смогут увидеть гибридное шоу — это когда используется классическая технология проекции совместно с цифровой.

«Помимо звездного неба, пензенцам будут показывать учебные фильмы по астрономии и развитию отечественной космонавтики, а сопровождаться зрелище будет объемным звуком. Все это позволит полностью погрузиться в мир космоса и хоть на непродолжительное время почувствовать себя частью такой необъятной вселенной», — отметил губернатор.

«Предлагаю вам посмотреть, как теперь устроен наш звездный зал. Сразу скажу, что видео не передает той удивительной атмосферы, которая создана здесь, поэтому, как только планетарий заработает, рекомендую каждому посетить его», — добавил Олег Мельниченко.

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