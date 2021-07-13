В областном министерстве культуры прокомментировали снос деревянного планетария в Пензе Культура

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Официальный комментарий министерства культуры и туризма Пензенской области по поводу сноса деревянного планетария в Пензе в рамках исполнения госконтракта на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, размещен на сайте ведомства во вторник, 13 июля.

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«В Пензе начались работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках приспособления его к современному использованию. Здание планетария — объект культурного наследия, является собственностью Пензенской области, не используется с 2010 года ввиду ненадлежащего технического состояния и наличия угрозы для жизни и здоровья для посетителей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 2018 году лицензированной организацией — ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» — была разработана проектная документация на проведение работ по приспособлению объекта к современному использованию.

«Проектная документация получила положительное заключение экспертизы и инженерных изысканий», — подчеркивается в официальном комментарии.

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В тексте также приводятся слова временно исполняющего обязанности заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Владимира Карпова, по утверждению которого, проектом предусмотрена замена большинства конструкций на аналогичные с полным сохранением внешнего облика здания.

Чиновник заявил, что «большая часть деревянных конструкций при ручном разборе оказалась непригодной для дальнейшего использования и реставрации», однако «наиболее сохраненные декоративные элементы здания, часть обшивки фасада оставлены и после реставрации будут использованы при реконструкции здания».

Кроме того, в комментарии Минкультуры обращается внимание на то, что здание планетария в Пензе относится к объектам с массовым пребыванием граждан, поэтому предъявляются жесткие требования к его конструктивной и пожарной безопасности.

«На данный момент идут работы по разбору аварийных, пришедших в негодность деревянных конструкций. Именно поэтому в целях безопасности используется техника. Затем начнется восстановительный этап. Открыть обновленный планетарий планируется в сентябре 2023 года», — говорится в тексте.