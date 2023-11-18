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«Троицын день» Бориса Кустодиева сменит «Ворону в павлиньих перьях» Пауля де Воса в музее одной картины в Пензе

13:27 | 18.11.2023 | Культура

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Пенза, 18 ноября 2023. PenzaNews. Работа художника Бориса Кустодиева «Троицын день» сменит полотно Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях» в музее одной картины в Пензе.

«Троицын день» Бориса Кустодиева сменит «Ворону в павлиньих перьях» Пауля де Воса в музее одной картины в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, картина будет доставлена из саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева в ноябре.

«В этой работе ярко раскрыта народная тема. На залитой солнечным светом картине изображено купеческое семейство, которое вышло прогуляться по городу на Троицын день. А за окном самого художника в этот год были смута, война, разруха, голод, грязь и невыносимая нужда», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что об истории создания картины, жизни и творчестве художника посетителям музея расскажет фильм.

«Впервые он будет создан с учетом новых возможностей демонстрации. Напомним, это семь проекторов, которые позволяют показать панорамное видео», — сказано в сообщении.

О дате презентации картины «Троицын день» и премьеры фильма станет известно позднее.

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