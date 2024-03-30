Утверждены декорации и костюмы к спектаклю «Гамлет. Эпизоды» в пензенском драмтеатре Культура

Пенза, 30 марта 2024. PenzaNews. Приемка макета декораций и эскизов костюмов к спектаклю «Гамлет. Эпизоды» по трагедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Кирилла Заборихина прошла в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

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«Главным элементом оформления сцены станут огромные страницы одного из первых изданий «Гамлета» 1604 года, а в эскизах костюмов в основном сохранен стиль позднего Средневековья. У каждого персонажа, в соответствии с режиссерским замыслом, будет по два костюма. Почему так — зрители узнают непосредственно на премьере», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что заглавную роль репетирует Андрей Кулаев.

«В будущем спектакле заняты также народные артисты России Сергей Казаков и Галина Репная, заслуженная артистка России Альбина Смелова, артисты Алексей Болдырев, Яна Дубровина, Юрий Землянский, Никита Кузин, Юлия Кузнецова, Юлия Кузьмина, Владислав Матюкин, Роман Романьков, Николай Шаповалов, Дарья Шнейдер», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что первый показ спектакля «Гамлет. Эпизоды» намечен на конец мая.

«Он приурочен к 150-летию Всеволода Мейерхольда, для которого шекспировская трагедия стала одним из последних неосуществленных замыслов», — сказано в нем.