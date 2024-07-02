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Вечер памяти Виктора Цоя пройдет в «Спутнике» 3 июля

13:16 | 02.07.2024 | Культура

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Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Вечер памяти рок-музыканта, основателя группы «Кино» Виктора Цоя пройдет на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую среду, 3 июля.

Вечер памяти Виктора Цоя пройдет в «Спутнике» 3 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале «Город Спутник Пенза», мероприятие начнется в 19.00 и продлится полтора часа.

Ожидается, что в исполнении пензенского вокалиста Тимофея Николаева прозвучат такие хиты, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Кончится лето» и другие.

Первоначально планировалось, что вечер памяти Виктора Цоя в «Спутнике» пройдет 21 июня — в день, когда легендарному рок-музыканту исполнилось бы 62 года, однако концерт был отменен из-за погодных условий.

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