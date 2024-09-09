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В Пензе 10 сентября простятся с Генрихом Вавиловым

16:07 | 09.09.2024 | Культура

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Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Прощание с заслуженным артистом России Генрихом Вавиловым пройдет в фойе пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в предстоящий вторник, 10 сентября.

В Пензе 10 сентября простятся с Генрихом Вавиловым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили в администрации учреждения культуры, траурная церемония начнется в 12.00, вход в здание будет осуществляться с Театральной площади.

Отпевание состоится в Успенском соборе на улице Захарова в 13.30.

Заслуженный артист России, актер пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Генрих Вавилов скончался после продолжительной болезни на 90-м году жизни в минувшее воскресенье, 8 сентября.

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента и глава Пензы Александр Басенко.

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