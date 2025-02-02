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В феврале на портале Культура.рф планируется две онлайн-трансляции из пензенского планетария

10:04 | 02.02.2025 | Культура

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Пенза, 2 февраля 2025. PenzaNews. Еще две трансляции из пензенского планетария будут доступны в феврале на портале Культура.рф. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В феврале на портале Культура.рф планируется две онлайн-трансляции из пензенского планетария. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«3 февраля в 13.00 специалист по выставочной работе Алексей Шубин проведет онлайн-экскурсию по выставочному залу советского быта «Без прошлого нет будущего», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что зрители узнают об одном из экспонатов — авиатренажере той же модели, на которой тренировался Юрий Гагарин, а также о том, как удалось обустроить пространство вокруг в духе домашней обстановки советского человека.

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«17 февраля в 13.00 Денис Бахолдин, специалист по выставочной работе, проведет научно-популярную лекцию «Родом из Пензы. Три космических генерала», — указано в сообщении.

Из него следует, что зрителей ждет рассказ о генералах, имена которых связаны с Пензенской областью и которые внесли большой вклад в развитие космонавтики.

«Пензенский планетарий, реконструированный благодаря нацпроекту «Культура», на регулярной основе проводит прямые трансляции на интернет-портале [...] Культура.рф. [...] В начале 2025 года сотрудники планетария провели два эфира: научно-популярную лекцию «Зимнее небо над Пензой» и мастер-класс «Проектор звездного неба», — отмечается в тексте.

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