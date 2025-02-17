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В пензенской областной библиотеке решили возродить клуб «Краевед»

13:02 | 17.02.2025 | Культура

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Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Работа клуба «Краевед» будет возобновлена в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В пензенской областной библиотеке решили возродить клуб «Краевед». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первое заседание обновленного клуба состоится 18 февраля», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что дата была выбрана неслучайно — 18 февраля 1982 года началась история «Краеведа».

«В заседании примут участие пензенские краеведы, представители региональной общественной организации краеведов Пензенской области, а также студенты историко-филологического факультета ПГУ», — поясняется в сообщении.

В нем уточняется, что руководитель отдела исторических и краеведческих работ библиотеки Николай Ермаков и его коллеги представят положение об обновленном клубе, программу встреч и их формат.

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