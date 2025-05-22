В «Тарханах» пройдет выставка о карточной игре как культурной традиции XIX века Культура

Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Выставка «Лишь талью прометнуть одну...» начнет работу в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в предстоящую пятницу, 23 мая.

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Как следует из сообщения пресс-службы министерства культуры и туризма региона, экспозиция будет посвящена карточной игре как культурной традиции XIX века, познакомит с ее атрибутикой и описанием сцен игры в произведениях Михаила Лермонтова.

«Перенестись в обстановку игры XIX века поможет ломберный стол. За четырехугольным столом, покрытым зеленым сукном, и проходили жаркие баталии. В экспозиции можно будет увидеть мел и щеточку — мелком здесь же, на сукне, делались расчеты, записывались ставки, а ненужное стиралось щеточкой», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на выставке будут представлены иллюстрации разных авторов к произведениям классика из фондовой коллекции музея-заповедника «Тарханы».

«Выставка продолжит работу до 23 июля», — уточняется в сообщении.