18:59:25 Четверг, 22 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Тарханах» пройдет выставка о карточной игре как культурной традиции XIX века

17:29 | 22.05.2025 | Культура

Печать

Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Выставка «Лишь талью прометнуть одну...» начнет работу в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в предстоящую пятницу, 23 мая.

В «Тарханах» пройдет выставка о карточной игре как культурной традиции XIX века. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы министерства культуры и туризма региона, экспозиция будет посвящена карточной игре как культурной традиции XIX века, познакомит с ее атрибутикой и описанием сцен игры в произведениях Михаила Лермонтова.

«Перенестись в обстановку игры XIX века поможет ломберный стол. За четырехугольным столом, покрытым зеленым сукном, и проходили жаркие баталии. В экспозиции можно будет увидеть мел и щеточку — мелком здесь же, на сукне, делались расчеты, записывались ставки, а ненужное стиралось щеточкой», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на выставке будут представлены иллюстрации разных авторов к произведениям классика из фондовой коллекции музея-заповедника «Тарханы».

«Выставка продолжит работу до 23 июля», — уточняется в сообщении.


Читайте также
Бюст Лермонтова в Пензе огородили для безопасности граждан Ударивший подростка житель Заречного получил условный срок
Жительница Кузнецка перевела около 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях Жительница Пензенской области лишилась около 600 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками
Жительница Нижнего Новгорода подозревается в краже кукол из магазина в Пензе Основной период ОГЭ стартует 21 мая
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама