Мэр отметил увеличение в Пензе объемов ввода жилья Экономика

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Развитие строительной отрасли в Пензе позволило в 2016 году ввести в эксплуатацию 485 тыс. кв. метров жилья, что больше объемов прошлого года на 20 тыс. кв. метров. Об этом заявил глава городской администрации Виктор Кувайцев, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития Пензы в среду, 21 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках исполнения указа президента России были продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В 2016 году предусмотрено расселение 57 аварийных домов, где проживают свыше 1 тыс. 700 пензенцев. В 2017 году предусмотрено переселение 2 тыс. 225 пензенцев из 101 аварийного дома», — сказал он.

По словам Виктора Кувайцева, всего за период действия программы с 2008 года в Пензе в новое жилье переехали около 7 тыс. человек из 343 аварийных домов, проведен капитальный ремонт 46 многоквартирных домов.

«На особом контроле правительства Российской Федерации находится обеспечение жильем детей-сирот. В этом году при поддержке правительства Пензенской области завершено строительство трех жилых домов на 147 квартир в микрорайоне Заря», — отметил глава администрации Пензы.