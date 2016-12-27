Пензенский кластер «Биомед» вошел в реестр промкластеров России Экономика

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Пензенский кластер «Биомед», объединяющий производителей высокотехнологичных медицинских изделий, вошел в реестр промышленных кластеров Минпромторга России.

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Соответствующий приказ №4715 подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в минувший понедельник, 26 декабря.

По словам председателя совета кластера «Биомед», управляющего ЗАО «НПП «МедИнж» Сергея Евдокимова, участие пензенских предприятий в реестре промышленных кластеров позволит производителям претендовать на господдержку при реализации перспективных проектов.

«В частности, на такую поддержку сможет рассчитывать перспективный проект кластера по разработке и запуску в производство высокотехнологичных медицинских изделий для рентгеноэндоваскулярной хирургии. Он ориентирован на импортозамещение и предполагает создание новых производственных направлений в кластере, обеспечивающих локализацию изготовления инструментария и медизделий, проведение хирургических операций через щадящие внутрисосудистые манипуляции», — пояснил он.

Сергей Евдокимов отметил, что в рамках реализации проекта будет запущена новая производственная линейка медицинских изделий, усилится внутренняя кооперация предприятий кластера «Биомед», будут созданы дополнительные рабочие места.

«В итоге Пензенская область укрепит статус ведущего российского центра по разработке и производству высокотехнологичных медицинских изделий», — подчеркнул он.

При общей стоимости реализации проекта в 2016–2019 годах почти 1,5 млрд. рублей появилась возможность возмещения около половины понесенных затрат в рамках мероприятия Минпромторга России по господдержке производства промышленной продукции.

Подготовка и сопровождение конкурсной заявки кластера «Биомед» осуществлялись АО «Центр кластерного развития» и Минпромом Пензенской области.