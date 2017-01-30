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В Пензе на восстановление теплоснабжения потрачено около 1 млн. рублей

19:20 | 30.01.2017 | Экономика

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Около 1 млн. рублей, по предварительным данным, потрачено из разных источников на восстановление теплоснабжения в Пензе после аварии на ТЭЦ-1 и последовавших за этим порывов на сетях. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе брифинга, состоявшегося в администрации города вечером в понедельник, 30 января.

В Пензе на восстановление теплоснабжения потрачено около 1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В основном это было связано с комплектованием трубами, всевозможными задвижками, вентилями, которые мы получили от областного управления ЖКХ примерно на сумму 250 тыс. рублей. На сумму порядка 700 тыс. рублей нам приобрели те, кто был неравнодушен к тому, что в городе случилась беда», — пояснил глава администрации города.

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По его словам, помощь как деньгами, так и материалами оказывали юридические, а также физические лица, которые приходили в развернутый в школе №71 оперативный штаб и предлагали содействие.

«Кто-то купил на 40 тыс. рублей, кто-то — на 120 тыс.» — отметил Виктор Кувайцев.

«Надо прямо сказать, что это люди, которые очень дорожат своим городом. Мы с глубоким уважением к ним относимся», — подчеркнул глава администрации Пензы.
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