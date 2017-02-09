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Участок у Арбековских прудов планируется продать для строительства аквапарка

18:00 | 09.02.2017 | Экономика

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Земельный участок, расположенный неподалеку от Арбековских прудов в Пензе, планируется в перспективе выставить на торги для реализации инвестиционного проекта «Строительство водного комплекса «Аквапарк». Об этом сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомед Агамагомедов.

Начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы Магомед Агамагомедов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данному проекту есть интерес, инвесторы», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градостроительству, землепользованию и собственности, состоявшегося в четверг, 9 февраля.

Магомед Агамагомедов пояснил, что для реализации задуманного необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки города.

«Мы вносим их уже по результатам переговоров и встреч, которые были проведены управлением экономического развития города Пензы. И управление вышло с инициативой именно данную территорию рассмотреть под развитие», — отметил он.

Другие подробности реализации инвестпроекта Магомед Агамагомедов не озвучил.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возможность строительства аквапарка в Пензе обсуждается на протяжении многих лет. Так, в 2011 году было озвучено три варианта его размещения: в районе улицы Окружной, где на тот момент еще только возводили спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», западнее Арбековских прудов, а также в микрорайоне ГПЗ-24.

В 2016 году был проведен ряд переговоров с потенциальными инвесторами. В ноябре заинтересованность в реализации проекта по строительству аквапарка выразили представители делегации из Китая. В декабре была активизирована деятельность по его проработке.
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