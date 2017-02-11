Пензенская область заняла 20 место в рейтинге открытости бюджетных данных Экономика

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 20 место в рейтинге регионов России по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год, который составлен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) по заказу Минфина РФ.

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В Приволжском федеральном округе Пензенская область стала пятой.

Максимальную открытость бюджетных данных в ПФО продемонстрировала Оренбургская область. На втором месте — Саратовская область, на третьем — Чувашия. Также опередила Пензенскую область Башкирия.

Лидерами общероссийского рейтинга стали Оренбургская область, Краснодарский и Красноярский края, Московская и Омская области.

Аутсайдерами признаны Республика Тыва, Псковская область, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – Алания.

Согласно представленным данным, Пензенская область отмечена в числе лучших лишь по одному направлению — «Внесение изменений в закон о бюджете»