Пензенская область заняла 20 место в рейтинге открытости бюджетных данных
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Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 20 место в рейтинге регионов России по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год, который составлен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) по заказу Минфина РФ.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В Приволжском федеральном округе Пензенская область стала пятой.
Максимальную открытость бюджетных данных в ПФО продемонстрировала Оренбургская область. На втором месте — Саратовская область, на третьем — Чувашия. Также опередила Пензенскую область Башкирия.
Лидерами общероссийского рейтинга стали Оренбургская область, Краснодарский и Красноярский края, Московская и Омская области.
Аутсайдерами признаны Республика Тыва, Псковская область, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – Алания.
Согласно представленным данным, Пензенская область отмечена в числе лучших лишь по одному направлению — «Внесение изменений в закон о бюджете»