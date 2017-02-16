Виталий Абрамов пояснил, почему важно создать ассоциацию производителей продуктов питания Экономика

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Создание ассоциации производителей продуктов питания позволит увеличить производственный потенциал предприятий Пензенской области и будет способствовать их выходу на международные рынки. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал директор по развитию компании «Ванюшкины сладости» Виталий Абрамов.

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Он пояснил, что идея создания ассоциации возникла в период работы над продвижением продукции на рынок Китая.

«Даже такой компании как «Ванюшкины сладости» тяжело это тянуть одним, потому что много нюансов, много затрат. […] Ассоциация — это как раз та структура, которая позволяет объединить усилия для достижения какой-то определенной цели. Соответственно, дешевле выйдет и логистика, и затраты на содержание менеджеров, которые будут находиться в Китае», — отметил собеседник агентства.

По словам Виталия Абрамова, выход на рынок КНР является первостепенной задачей, и другие страны пока не рассматриваются.

«Все думают, что он большой, китайцев много, но в Китае своя специфика, свои требования, свой менталитет. Не факт, что продукция, которая хорошо реализуется в России, будет удачно продаваться в Китае в той же упаковке. Там люди с несколько другим менталитетом и на продукцию смотрят по-иному», — сказал он.

Директор по развитию компании «Ванюшкины сладости» пояснил, что если в России для потребителей в первую очередь важно качество товара, то в Китае покупатели прежде всего смотрят на упаковку.

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«Срок годности по требованию — от года и выше. У нас продукции такой мало. Соответственно, надо перерабатывать, менять технологию, чтобы соответствовать их требованиям», — добавил собеседник агентства.

Виталий Абрамов подчеркнул, что «Ванюшкины сладости» намерены завоевать рынок Китая, независимо от того, будет создана ассоциация или нет.

Он отметил, что другие компании получили предложение присоединиться, но пока оценивают перспективы и риски.

«Всем интересно, но все хотят посмотреть, как пойдут другие», — резюмировал Виталий Абрамов.