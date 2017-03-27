Надежды на возобновление работы «ЗИФ Плюс» в Пензе практически нет — Николай Симонов Экономика

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Вероятность того, что ОАО «ЗИФ Плюс» возобновит свою деятельность в Пензе, крайне мала. Такое мнение высказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

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«Надежды практически нет», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 27 марта.

По словам Николая Симонова, в настоящее время ведется работа по возврату документации завода «ЗИФ Плюс» в собственность региона.

«Мы сделаем все, чтобы в первую очередь документация вернулась в Пензенскую область, второе — имущественный комплекс вернулся либо в Российскую Федерацию, либо в наш регион. Конечно, будут предприняты все меры, чтобы на этой базе возродить производство. В каком виде — пока трудно сказать», — отметил председатель правительства Пензенской области.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 27 марта 2017 года, учредителем ОАО «ЗИФ Плюс» является ЗАО «Полад». Предприятие зарегистрировано по адресу: Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 105. Генеральным директором является Александр Цветков.

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1 декабря 2016 года Арбитражный суд Пензенской области признал право собственности Российской Федерации на 14 объектов недвижимого имущества ОАО «ЗИФ» и ОАО «ЗИФ Плюс». Определением Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда от 21 февраля 2017 года решение оставлено без изменения, а жалоба ОАО «ЗИФ Плюс» — без удовлетворения.

6 февраля 2017 года на пресс-конференции первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов сообщил, что произведен арест имущества завода, которого достаточно для того, чтобы покрыть расходы по долгам по зарплате.

28 февраля 2017 года стало известно, что пензенские судебные приставы взыскали с ОАО «ЗИФ Плюс» 27 млн. 634 тыс. рублей долгов по зарплате, которые предстоит вернуть гражданам.