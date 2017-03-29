Бизнес-омбудсмен назвал нелогичным принятие закона о квотах на рабочие места для судимых Экономика

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Закон о квотировании рабочих мест для лиц с судимостью, освободившихся из мест лишения свободы, который накануне был принят Законодательным собранием Пензенской области, является нелогичным. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Карим Кузахметов.

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«Это вообще нелогично: люди не хотят работать, а предприниматель [...] сейчас должен, чтобы не попасть под какие-то санкции, бегать искать людей, которые вышли из мест лишения свободы, к себе их трудоустраивать для того, чтобы угодить трудовой инспекции. [В чем] логика?» — задался вопросом собеседник агентства.

Карим Кузахметов добавил, что, на его взгляд, этот региональный закон принят не в интересах бизнеса.

«Если предпринимателю нужен какой-то работник — не важно из мест лишения свободы или откуда-то еще, он его и так найдет. Не надо для этого [вводить] какие-то специальные нормы регулирующие», — сказал омбудсмен.

Он отметил, что в противном случае за счет бизнеса снимается головная боль чиновников, «которые не могут придумать, что им делать с этими людьми».

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По словам Карима Кузахметова, закон о квотировании рабочих мест для бывших заключенных лишь повлечет дополнительную нагрузку для бизнесменов.

«Помимо того, что работодатели отчитываются уже сейчас в обязательном порядке за количество вакансий, хотя им это вообще не нужно, [...] хотят вменить эти нормы», — сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Пензенской области добавил, что, по его сведениям, с бизнесменами о принятии закона никто не советовался.

«Со мной никто ничего не обсуждал», — добавил он.