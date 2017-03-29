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Михаил Лисин назвал закон о квотировании рабочих мест для судимых правильной мерой

18:39 | 29.03.2017 | Экономика

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Председатель пензенского областного отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Лисин считает, что принятый накануне региональный закон о квотировании рабочих мест для лиц с судимостью, освободившихся из мест лишения свободы, призван решить важную социальную задачу.

Михаил Лисин назвал закон о квотировании рабочих мест для судимых правильной мерой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я отношусь к этому закону, который был принят, скорее положительно, потому что закон проработан», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews».

Михаил Лисин выразил надежду на то, что этот закон позволит снять остроту проблемы трудоустройства бывших заключенных.

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«Потому что адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на самом деле существующая в обществе проблема. [...] Я считаю, что это правильная социальная мера, которая, наверное, должна будет показать свою эффективность», — отметил собеседник агентства.

Комментируя последствия для предпринимателей, председатель реготделения «Деловой России» предположил, что следование закону повысит их социальную ответственность.

«Предпринимателям этот закон не упростит жизнь, это понятно. Но тем не менее это включит предпринимателей в социальную жизнь региона», — пояснил Михаил Лисин.
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