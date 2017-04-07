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В Пензенской области увеличение объема промпроизводства ожидается на уровне 10%

15:29 | 07.04.2017 | Экономика

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Увеличение объема промышленного производства в Пензенской области, предположительно, составит в 2017 году 10% к уровню 2016 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.

В Пензенской области увеличение объема промпроизводства ожидается на уровне 10%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы ожидаем по итогам этого года, что рост промышленного производства составит 10% и достигнет 226 млн. рублей. При этом ожидается сохранение численности рабочих и рост средней зарплаты работников не менее чем на 7%», — сказал он в ходе выездного заседания координационного совета по вопросам деятельности политических партий, посвященного перспективам развития промышленности, которое состоялось на базе ООО «СтанкоМашСтрой» в пятницу, 7 апреля.

По словам Валерия Беспалова, в 2016 году индекс промышленного производства составил 103,7%.

«При этом индекс промышленного производства в Российской Федерации — 101,1%, по Приволжскому федеральному округу — 100,8%», — напомнил зампред регионального правительства.

Он отметил, что объем отгруженных товаров в 2016 году увеличился почти на 15% к уровню 2015-го.

По словам Валерия Беспалова, средний уровень зарплаты в прошлом году на предприятиях региона составил более 27 тыс. рублей.

«За первые два месяца произошел очередной рост заработной платы. Увеличение произошло примерно на 9%», — добавил зампред правительства.
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