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Мэр Пензы поручил проработать вопрос о пустующих муниципальных помещениях

08:03 | 14.04.2017 | Экономика

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику правового управления города Всеволоду Пилипенко проработать вопрос о возможности передачи пустующих муниципальных помещений в управление юридическим или физическим лицам.

Мэр Пензы поручил проработать вопрос о пустующих муниципальных помещениях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания, состоявшегося в минувший четверг, 13 апреля, начальник управления муниципальным имуществом Пензы Наиля Алюшева доложила, что в 2017 году выросло число свободных муниципальных площадей, которые можно сдавать в аренду.

Однако, по ее словам, предпринимателей не устраивают размеры арендной платы, снизить которую не представляется возможным.

В свою очередь Виктор Кувайцев подчеркнул, что необходимо искать пути наполнения городского бюджета.

«Если нам удастся выработать механизм передачи муниципальных помещений в управление юридическому или частному лицу, мы сможем, избежав затрат на содержание, получать доход», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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