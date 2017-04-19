В Пензе пройдет презентация фонда региональных соцпрограмм «Наше будущее» Экономика

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Презентация фонда региональных социальных программ «Наше будущее» состоится в бизнес-инкубаторе «Татлин» в Пензе в среду, 26 апреля.

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Организатором мероприятия выступило ООО «Центр инноваций социальной сферы» при поддержке Минпрома Пензенской области.

Планируется, что участники презентации узнают о мерах, предпринимаемых фондом с целью поддержки социальных предпринимателей, об успешных примерах взаимодействия, а также получат возможность задать интересующие вопросы представителям организации.

Участие в мероприятии является бесплатным.

Фонд «Наше будущее» создан в 2007 году для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов, в которых могут быть применимы принципы социального предпринимательства.

Его представители взаимодействуют с ведущими российскими и зарубежными организациями, влияющими на развитие данного направления в мире.

Основная цель фонда — развитие социального предпринимательства на территории России.