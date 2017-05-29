Жители Пензы могут купить канадские доллары, фунты стерлингов и юани в Промсвязьбанке Экономика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Жители Пензы могут обменять по выгодному курсу канадские доллары, фунты стерлингов и китайские юани в операционном офисе «Пензенский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: улица Суворова, 145А.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в Промсвяьбанке, ознакомиться с текущим курсом, а также условиями акции «Лучший курс» можно на сайте банка .

«При покупке и продаже долларов США и евро в интернет-банке с 15.00 до 17.00 по московскому времени в будни разница с валютным рынком составит 49 копеек. При этом сумма сделки не имеет ограничений. Для клиентов программ банковского обслуживания Orange Premium Club и «Твой ПСБ Премиум» установлен специальный курс с разницей в 30 копеек. Предложение действует при обмене сумм от 1 млн. рублей. Совершение сделок возможно также по телефону выделенной линии контакт-центра для премиальных клиентов: 8-800-333-52-42», — пояснили в банке.

В кредитно-финансовом учреждении подчеркнули, что клиенты могут приобрести наличную валюту на сумму от 10 тыс. долларов США или евро без предварительного заказа валюты в ряде офисов банка.

По словам регионального директора ОО «Пензенский» Промсвязьбанка Алексея Васина, за рубежом покупки лучше совершать в валюте страны.

«Если клиент совершает покупки за рубежом или в иностранных интернет-магазинах, мы рекомендуем оплачивать их в валюте страны, а не в рублях, чтобы не переплачивать магазину или торговой площадке за конвертацию», — отметил он.

Алексей Васин также напомнил, что в офисе Промсвязьбанка на улице Московской, 29, расположен визовой центр, где можно оформить необходимые документы для поездок в Грецию и Чехию.

Промсвязьбанк — один из ведущих российских частных банков. По версии журнала The Banker, он входит в 500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы финансово-кредитного учреждения превышают 1,2 трлн. рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17 декабря 2014 года (бессрочная).