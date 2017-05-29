19:42:13 Понедельник, 29 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Жители Пензы могут купить канадские доллары, фунты стерлингов и юани в Промсвязьбанке

10:31 | 29.05.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Жители Пензы могут обменять по выгодному курсу канадские доллары, фунты стерлингов и китайские юани в операционном офисе «Пензенский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: улица Суворова, 145А.

Жители Пензы могут купить канадские доллары, фунты стерлингов и юани в Промсвязьбанке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в Промсвяьбанке, ознакомиться с текущим курсом, а также условиями акции «Лучший курс» можно на сайте банка.

«При покупке и продаже долларов США и евро в интернет-банке с 15.00 до 17.00 по московскому времени в будни разница с валютным рынком составит 49 копеек. При этом сумма сделки не имеет ограничений. Для клиентов программ банковского обслуживания Orange Premium Club и «Твой ПСБ Премиум» установлен специальный курс с разницей в 30 копеек. Предложение действует при обмене сумм от 1 млн. рублей. Совершение сделок возможно также по телефону выделенной линии контакт-центра для премиальных клиентов: 8-800-333-52-42», — пояснили в банке.

В кредитно-финансовом учреждении подчеркнули, что клиенты могут приобрести наличную валюту на сумму от 10 тыс. долларов США или евро без предварительного заказа валюты в ряде офисов банка.

По словам регионального директора ОО «Пензенский» Промсвязьбанка Алексея Васина, за рубежом покупки лучше совершать в валюте страны.

«Если клиент совершает покупки за рубежом или в иностранных интернет-магазинах, мы рекомендуем оплачивать их в валюте страны, а не в рублях, чтобы не переплачивать магазину или торговой площадке за конвертацию», — отметил он.

Алексей Васин также напомнил, что в офисе Промсвязьбанка на улице Московской, 29, расположен визовой центр, где можно оформить необходимые документы для поездок в Грецию и Чехию.

Промсвязьбанк — один из ведущих российских частных банков. По версии журнала The Banker, он входит в 500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы финансово-кредитного учреждения превышают 1,2 трлн. рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17 декабря 2014 года (бессрочная).
Актуальное
Читайте также
Суд отказал жителю Пензенской области в возврате предоплаты, внесенной 4 года назад Алексей Чадаев в Пензе дал рекомендации по конкуренции с крупными сетями
В пензенской областной библиотеке стартует программа «Лето с книгой» Пензенский губернатор встретился с советником спикера Госдумы
В России наметилась тенденция к укреплению роли законодателей — политолог В Пензе 30 мая объявят победителей конкурса «Мой выбор — жизнь и здоровье»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама