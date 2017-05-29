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Пензенский губернатор потребовал ускорить перевод инвестпортала на китайский язык

12:38 | 29.05.2017 | Экономика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал ускорить процесс перевода инвестиционного портала региона на китайский язык.

Пензенский губернатор потребовал ускорить перевод инвестпортала на китайский язык

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если наши специалисты, которые в Пензе, не могут это сделать, давайте из Москвы, Санкт-Петербурга привлечем специалистов, заплатим деньги — они переведут эти инвестиционные проекты, наши предложения на китайский язык», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве, состоявшегося в понедельник, 29 мая.

В свою очередь председатель правительства Пензенской области Николай Симонов пояснил, что работа по переводу ведется.

«Эта работа идет, мы ее контролируем», — сказал он.
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