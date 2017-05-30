Китайские инвесторы намерены построить в Пензенской области три завода Экономика

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Китайские инвесторы планируют ввести в Пензенской области в севооборот около 30 тыс. га земли и построить три завода — по производству муки, масла и переработке картофеля. Об этом сообщил генеральный директор «Шемышейского производственного комбината» Лю Гоцян, который также является доверенным лицом пекинской электротехнической компании «Джунэнда», в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым.

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы региона, залесенные участки в Городищенском и Никольском районах планируется предоставить компании в долгосрочную аренду на льготных условиях.

«Главное, чтобы вы приступили к разработке этих земель, убрали залесенность, ввели их в севооборот», — отметил он.

Также руководство холдинга сообщило и намерении открыть производство на территории индустриального парка «Отвель» в Бессоновском районе.

Стоимость инвестпроекта оценивается примерно в 30 млн. евро. На данный момент готовятся документы на получение китайской фирмой статуса резидента.

«Мы пойдем вам навстречу. Заключим соглашение о предоставлении льготной аренды земельных участков на срок до 15 лет. В свою очередь вы обязуетесь в течение 5 лет ввести земли в севооборот, а также открыть планируемое производство», — отметил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, Лю Гоцян пригласил губернатора в Пекин для встречи с руководством холдинга и оформления необходимых документов.