Пензенский губернатор назвал поддержку бизнеса своей личной задачей Экономика

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассматривает поддержку бизнеса в регионе как свою личную задачу.

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«Моя личная задача — […] содействовать развитию бизнеса и реализации инвестиционных проектов. Нам важен каждый рубль который вкладывает предприниматель в свое дело», — сказал он, выступая с первым отчетом перед населением в пензенской областной филармонии во вторник, 30 мая.

Глава региона подчеркнул, что благодаря появлению новых предприятий в Пензенской области не только создаются новые рабочие места, но и повышается благосостояние семей.

«Когда человек чувствует почву под ногами, [...] тогда создаются хорошие семьи, рождаются дети, и самочувствие у людей совсем другое», — отметил Иван Белозерцев.