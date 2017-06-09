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Заброшенные земли в Пензенской области будут давать инвесторам в аренду без торгов

15:28 | 09.06.2017 | Экономика

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, теперь можно заключить в Пензенской области без проведения торгов в случае его предоставления инвестору для реализации масштабного проекта.

Заброшенные земли в Пензенской области будут давать инвесторам в аренду без торгов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, соответствующие изменения внесены в закон «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» в ходе 45-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 9 июня.

Годовой размер арендной платы за такой земельный участок будет определяться на основании кадастровой стоимости и рассчитываться в размере 1,5% от нее.

Ожидается, что принятое решение позволит увеличить объемы ввода в оборот простаивающих земель сельхозназначения.
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