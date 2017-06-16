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В Пензе 40 автобусов МУП «ППП» продано по цене чуть более 100 тыс. рублей каждый

13:23 | 16.06.2017 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. 40 автобусов «Волжанин» 2006 года выпуска, ранее принадлежавших МУП «Пассажирские перевозки города Пензы», которое было признано банкротом в 2014 году, продано физическому лицу — Александру Акатьеву — по цене 101 тыс. 500 рублей каждый.

В Пензе 40 автобусов МУП «ППП» продано по цене чуть более 100 тыс. рублей каждый

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Повторные торги в форме публичного предложения были объявлены в апреле.

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Транспорт муниципального предприятия — 39 автобусов «Волжанин-5270» и один «Волжанин-52851» — был выставлен на продажу в рамках 40 лотов.

Начальная цена каждого автобуса составляла более 185 тыс. рублей, однако впоследствии была снижена почти в два раза.

Таким образом, 40 автобусов были проданы за 4 млн. 40 тыс. рублей при начальной цене 7 млн. 412 тыс. 960 рублей.

Конкурсный управляющий МУП «ППП» Василий Батраков заключил договоры купли-продажи с Александром Акатьевым 9 июня.
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