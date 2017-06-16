В Пензе 40 автобусов МУП «ППП» продано по цене чуть более 100 тыс. рублей каждый Экономика

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. 40 автобусов «Волжанин» 2006 года выпуска, ранее принадлежавших МУП «Пассажирские перевозки города Пензы», которое было признано банкротом в 2014 году, продано физическому лицу — Александру Акатьеву — по цене 101 тыс. 500 рублей каждый.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Повторные торги в форме публичного предложения были объявлены в апреле.

Читайте также

«Горэлектротранс» начал обслуживать троллейбусные маршруты в Пензе

Транспорт муниципального предприятия — 39 автобусов «Волжанин-5270» и один «Волжанин-52851» — был выставлен на продажу в рамках 40 лотов.

Начальная цена каждого автобуса составляла более 185 тыс. рублей, однако впоследствии была снижена почти в два раза.

Таким образом, 40 автобусов были проданы за 4 млн. 40 тыс. рублей при начальной цене 7 млн. 412 тыс. 960 рублей.

Конкурсный управляющий МУП «ППП» Василий Батраков заключил договоры купли-продажи с Александром Акатьевым 9 июня.