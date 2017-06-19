23:36:47 Понедельник, 19 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Кооператив «Товарищ» намечено сделать передвижным

16:36 | 19.06.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Потребительский кооператив «Товарищ», который начал свою работу в Пензе весной 2016 года, планируется сделать передвижным, чтобы жители сельских районов области также могли приобрести его продукцию или даже обменять на нее выращенные ими овощи.

Кооператив «Товарищ» намечено сделать передвижным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть желание [...] сделать передвижную точку кооператива «Товарищ», которая будет ездить по районам и не только продавать основные продукты питания — сахар, крупы, макаронные изделия — за денежные средства, но и обменивать их на сельхозпродукцию, которую выращивают [сельские жители] у себя в огороде, а затем реализовывать ее в Пензе и крупных городах», — сказал Георгий Камнев в ходе интервью, которое он дал главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину на минувшей неделе.

По его словам, определенные продукты в «Товарище» будут стоить на 30–50% дешевле, чем в сельских магазинах, которые зачастую необоснованно завышают цены — особенно в небольших населенных пунктах, где фактически нет конкуренции.

Читайте также

Советское кафе планируется открыть на центральной улице Пензы

Отвечая на замечание журналиста о том, что ранее скептически настроенные граждане предрекали недолгое существование «Товарищу», а именно — до выборов в Госдуму, которые состоялись минувшей осенью, Георгий Камнев предложил таким людям посетить кооператив.

«Тех, кто говорил, что мы в сентябре 2016 года — сразу же после выборов — закроемся, я приглашаю в кооператив «Товарищ», чтобы они посетили его и купили себе что-нибудь, чтобы «зажевать» свое горе по этому поводу, подсластить себе жизнь», — сказал он.

«Эти люди думают, что остальные так же, как и они, живут от выборов до выборов. У них даже в мыслях нет, что человек человеку может сделать добро. [...] В основе нашей партии лежит социальная справедливость, когда человек человеку друг и товарищ. А они, видимо, живут каким-то другим принципом — человек человеку волк. Мы такого принципа не приемлем», — добавил лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.
Актуальное
Читайте также
В Первомайском районе Пензы чиновники обсудили с жителями благоустройство В год 100-летия революции нужно переосмыслить события вековой давности — Василий Лановой
В Пензе спасатели рассказали учащимся школы №74 о безопасном поведении на водоемах Акция «Бессмертный полк» достигла невиданных масштабов — Василий Лановой
Контролировать выборы в Пензенской области приедут сотни человек — Георгий Камнев В Пензе обсудят перспективы «Образования для жизни»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама