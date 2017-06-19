Кооператив «Товарищ» намечено сделать передвижным Экономика

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Потребительский кооператив «Товарищ», который начал свою работу в Пензе весной 2016 года, планируется сделать передвижным, чтобы жители сельских районов области также могли приобрести его продукцию или даже обменять на нее выращенные ими овощи.

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«Есть желание [...] сделать передвижную точку кооператива «Товарищ», которая будет ездить по районам и не только продавать основные продукты питания — сахар, крупы, макаронные изделия — за денежные средства, но и обменивать их на сельхозпродукцию, которую выращивают [сельские жители] у себя в огороде, а затем реализовывать ее в Пензе и крупных городах», — сказал Георгий Камнев в ходе интервью, которое он дал главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину на минувшей неделе.

По его словам, определенные продукты в «Товарище» будут стоить на 30–50% дешевле, чем в сельских магазинах, которые зачастую необоснованно завышают цены — особенно в небольших населенных пунктах, где фактически нет конкуренции.

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Отвечая на замечание журналиста о том, что ранее скептически настроенные граждане предрекали недолгое существование «Товарищу», а именно — до выборов в Госдуму, которые состоялись минувшей осенью, Георгий Камнев предложил таким людям посетить кооператив.

«Тех, кто говорил, что мы в сентябре 2016 года — сразу же после выборов — закроемся, я приглашаю в кооператив «Товарищ», чтобы они посетили его и купили себе что-нибудь, чтобы «зажевать» свое горе по этому поводу, подсластить себе жизнь», — сказал он.

«Эти люди думают, что остальные так же, как и они, живут от выборов до выборов. У них даже в мыслях нет, что человек человеку может сделать добро. [...] В основе нашей партии лежит социальная справедливость, когда человек человеку друг и товарищ. А они, видимо, живут каким-то другим принципом — человек человеку волк. Мы такого принципа не приемлем», — добавил лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.