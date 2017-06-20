Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за пять месяцев увеличилась боле чем в 8 раз Экономика

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Чистая прибыль пензенского банка «Кузнецкий» увеличилась за пять месяцев 2017 года более чем в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по май текущего года относительно аналогичного периода 2016 года процентная маржа увеличилась на 37%, чистые комиссионные доходы — на 21%, операционные расходы — на 6,4.

По состоянию на 1 июня доходы ПАО «Банк «Кузнецкий» составили 313,4 млн. рублей, чистый процентный доход — 117 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 83 млн. рублей, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов — 75 млн. рублей, что больше на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы банка на начало июня составили 5 млрд. 11 млн. рублей, что больше соответствующего показателя прошлого года на 11,6%.

Собственный капитал банка достиг 706 млн. рублей, рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года — 32%.

С начала 2017 года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 2,34 млрд. рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года рост составил 6%.

Кредитный портфель банка на 1 июня оценивается более чем в 3 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 5,3%.

Портфель ценных бумаг увеличился на 35,7% и составил 525 млн. рублей, объем привлеченных вкладов населения — 2,4 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 48 млн. рублей, или на 3,4%.

По оперативным данным, значения нормативов на 1 июня составляют: Н1.1 — 8,86% (при этом минимальное значение, установленное Банком России, 4,5); Н1.2 — 8,86% при минимальном значении 6%; Н1.0 — 14,03% при минимальном значении 8%; Н2 — 73,82% при минимальном значении 15%; Н3 — 80,22% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.