10:40:38 Пятница, 7 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в Пензенской области вырос на 20%

08:48 | 07.07.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов вырос в Пензенской области с начала 2017 года на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в Пензенской области вырос на 20%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно приведенным данным, с начала года было выдано 3 тыс. 19 кредитов. Общая сумма кредитования увеличилась на 22% и составила 4,2 млрд. рублей.

По темпам роста данных показателей Пензенская область занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа. Лучший результат в этой сфере у Мордовии.

Уровень просроченной задолженности в Пензенской области составил 0,6%.

По этому показателю регион вошел в тройку лучших в Приволжском федеральном округе, уступив первое место Республике Марий Эл с показателем 0,5%.
Актуальное
Читайте также
В Пензе сотрудники медучреждения предоставили неполные сведения о доходах и имуществе В Пензе намечено отремонтировать мост на остров Пески
Жительница Пензы подозревается в краже денег с карты собутыльника Пензенский хоккеист Глеб Муртазин вызван в сборную России
Паломники совершат пеший крестный ход из Москвы в Пензу В Пензе глава «Петровского квартала» наказан за договоры, ущемляющие права дольщиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама