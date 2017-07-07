Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в Пензенской области вырос на 20% Экономика

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов вырос в Пензенской области с начала 2017 года на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно приведенным данным, с начала года было выдано 3 тыс. 19 кредитов. Общая сумма кредитования увеличилась на 22% и составила 4,2 млрд. рублей.

По темпам роста данных показателей Пензенская область занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа. Лучший результат в этой сфере у Мордовии.

Уровень просроченной задолженности в Пензенской области составил 0,6%.

По этому показателю регион вошел в тройку лучших в Приволжском федеральном округе, уступив первое место Республике Марий Эл с показателем 0,5%.