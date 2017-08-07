Пензенский губернатор призвал муниципалитеты не копить долги по контрактам Экономика

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал вовремя оплачивать работы по государственным и муниципальным контрактам, заключаемым в муниципальных образованиях Пензенской области.

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«Сейчас и руководство страны, […] и правоохранительные органы обращают внимание на то, чтобы мы с вами выполняли свои обязательства перед бизнесом по выплате за выполненный объем работы», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 7 августа.

Глава региона отметил, что на протяжении последних лет встречается практика, когда предприниматель по результатам торгов выполняет определенный объем работ, а расчеты с ним производятся несвоевременно.

По мнению Ивана Белозерцева, если существует риск задержки оплаты, необходимо прописывать это в условиях проведения торгов.

Губернатор поручил представителям Минфина Пензенской области проанализировать задолженность муниципалитетов перед бизнесом, после чего оценить возможность самостоятельного погашения этих долгов.

«Задолженность кредиторская не должна расти», — подчеркнул Иван Белозерцев.