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Требования к финансовой прозрачности долевого строительства будут усиливаться — Медведев

17:21 | 11.08.2017 | Экономика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Требования к финансовой прозрачности долевого строительства будут только усиливаться. Об этом заявил премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Пензу в пятницу, 11 августа.

Требования к финансовой прозрачности долевого строительства будут усиливаться — Медведев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы продолжаем работать над снижением финансовых рисков для дольщиков. В конце июля президентом [России Владимиром Путиным] подписан закон о Фонде по защите прав граждан – участников долевого строительства. Рассчитываю, что благодаря этим изменениям повысится и прозрачность самого долевого строительства, и уровень безопасности предложений», — сказал он в ходе совещания в правительстве Пензенской области по вопросам развития жилищного строительства.

Дмитрий Медведев не исключил, что к недобросовестным предпринимателям будут приниматься самые строгие меры — вплоть до запрета на привлечение средств населения.
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