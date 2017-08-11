Медведев предложил Минстрою и Минсельхозу объединить усилия в развитии территорий Экономика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил представителям двух федеральных ведомств — Минстрою и Минсельхозу — объединить усилия по развитию городских и сельских территорий.

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«Была идея, чтобы совместить существующие программы в части комплексного развития территорий — и городских, и сельских. Я, естественно, не возражаю. Но мы все же не будем ради этого объединять министерства, так горячиться. […] А вот межведомственную комиссию создать, хотя у нас комиссий тоже хватает, можно», — сказал он в ходе встречи с окружным партактивом в пензенской областной филармонии в пятницу, 11 августа.

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Дмитрий Медведев добавил, что эти программы действительно преследуют схожие задачи.

«Давайте посмотрим, как эти потенциалы соединятся. Жду предложения от руководства двух министерств», — отметил председатель правительства России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с инициативой, чтобы программы «Стимул» (реализуется в рамках ФЦП «Жилище») и «Устойчивое развитие сельских территорий», которые находятся сейчас в ведении Минстроя и Минсельхоза России соответственно, курировало одно ведомство, выступил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

