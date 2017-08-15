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Евгений Мокров удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области»

12:53 | 15.08.2017 | Экономика

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Главный научный консультант ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Евгений Мокров удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области».

Евгений Мокров удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Почетный знак ему вручил председатель правительства региона Николай Симонов.

Евгений Мокров отмечен столь высокой наградой в честь 80-летия и за заслуги в развитии промышленного комплекса области.

За 50 лет трудовой деятельности он прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора. C 2010 года работает в ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» в должности главного научного консультанта.

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью «Ветеран труда», сообщает пресс-служба правительства региона.
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