Евгений Мокров удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области» Экономика Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Главный научный консультант ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Евгений Мокров удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области». © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Почетный знак ему вручил председатель правительства региона Николай Симонов. Евгений Мокров отмечен столь высокой наградой в честь 80-летия и за заслуги в развитии промышленного комплекса области. За 50 лет трудовой деятельности он прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора. C 2010 года работает в ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» в должности главного научного консультанта. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью «Ветеран труда», сообщает пресс-служба правительства региона. Нашли ошибку в тексте?

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