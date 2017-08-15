Евгений Мокров удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области»
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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Главный научный консультант ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Евгений Мокров удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Почетный знак ему вручил председатель правительства региона Николай Симонов.
Евгений Мокров отмечен столь высокой наградой в честь 80-летия и за заслуги в развитии промышленного комплекса области.
За 50 лет трудовой деятельности он прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора. C 2010 года работает в ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» в должности главного научного консультанта.
Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью «Ветеран труда», сообщает пресс-служба правительства региона.