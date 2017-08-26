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Пензенские промпредприятия за 7 месяцев отгрузили продукцию на 114 млрд. рублей

10:22 | 26.08.2017 | Экономика

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Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Продукция более чем на 114 млрд. рублей отгружена промышленными предприятиями Пензенской области с января по июль 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Пензенские промпредприятия за 7 месяцев отгрузили продукцию на 114 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ими обеспечено поступление налогов и сборов в бюджет Пензенской области в сумме 16,3 млрд. рублей, что составляет 102,5% к аналогичному периоду прошлого года», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что средняя зарплата в промышленности за январь–июнь 2017 года достигла 27 тыс. 506 рублей, или 107,8% к соответствующему периоду 2016 года, в том числе в обрабатывающих производствах — 27 тыс. 695 рублей, или 107,7%.

«Средняя заработная плата в промышленности превышает среднюю зарплату в экономике региона на 7,4%», — отметили в министерстве.
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