Пензенские промпредприятия за 7 месяцев отгрузили продукцию на 114 млрд. рублей Экономика

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Продукция более чем на 114 млрд. рублей отгружена промышленными предприятиями Пензенской области с января по июль 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ими обеспечено поступление налогов и сборов в бюджет Пензенской области в сумме 16,3 млрд. рублей, что составляет 102,5% к аналогичному периоду прошлого года», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что средняя зарплата в промышленности за январь–июнь 2017 года достигла 27 тыс. 506 рублей, или 107,8% к соответствующему периоду 2016 года, в том числе в обрабатывающих производствах — 27 тыс. 695 рублей, или 107,7%.

«Средняя заработная плата в промышленности превышает среднюю зарплату в экономике региона на 7,4%», — отметили в министерстве.