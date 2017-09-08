«Пензалифт» выплатит «ППП» более 20 млн. рублей долга за аренду троллейбусного хозяйства Экономика

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Специализированное муниципальное унитарное предприятие «Пензалифт» по решению суда выплатит МУП «Пассажирские перевозки Пензы», признанному банкротом, долг в размере более 21 млн. рублей и неустойку в сумме 600 тыс. рублей по договору аренды имущества от 28 апреля 2016 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно его условиям, «Пассажирские перевозки Пензы» предоставили ответчику во временное владение депо, энергохозяйство, тяговые подстанции, диспетчерские пункты, прочие помещения, земельные участки, контактно-кабельную сеть, троллейбусы и другое имущество для обслуживания горожан наземным электрическим транспортом.

Договор несколько раз продляли. В соответствии с очередным дополнительным соглашением, он был расторгнут с 3 мая 2017 года.

Как отмечается в решении суда, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», предприятие «Пензалифт» наличие задолженности по арендной плате за период с апреля 2016 года по 2 мая 2017 года не оспаривало. Однако просило суд отказать во взыскании этой суммы.

Читайте также

В Пензе 10 троллейбусов МУП «ППП» продано менее чем за полмиллиона рублей

В частности, СМУП делал упор на «незаключенности» договора, поскольку в ходе конкурсного производства истец не имел право передавать в аренду муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения. Решением собрания кредиторов «ППП» организации-банкроту было запрещено осуществлять хозяйственную деятельность. Кроме того, договор аренды, заключенный на срок более года, не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Суд эти доводы признал необоснованными.

При вынесения решения, которым требования МУП «ППП» удовлетворены частично, были уточнены сумма долга, период просрочки и ставка рефинансирования ЦБ РФ, которая использовалась при расчете. Также не была принята во внимание сумма долга за тот период, по которому судебное разбирательство завершилось ранее.

Решение Арбитражного суда Пензенской области может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.