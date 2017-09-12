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Губернатор рекомендовал пензенским дизайнерам чаще посещать выставки и форумы

09:55 | 12.09.2017 | Экономика

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев рекомендовал чаще отправлять дизайнеров пензенской компании «Аскент», производящей аксессуары из кожи, на международные форумы и выставки за новыми идеями.

Губернатор рекомендовал пензенским дизайнерам чаще посещать выставки и форумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дизайнеры предприятия должны иметь возможность посещать международные выставки и тематические форумы, принимать участие в обучающих семинарах, смотреть, как работают их коллеги, чтобы привозить в Пензу новые идеи. Чтобы создавать конкурентоспособные товары, нужно постоянно расти профессионально», — отметил он во время визита на производство компании «Аскент» в минувший понедельник, 11 сентября.

Представители фирмы показали губернатору цеха по раскрою и пошиву сумок, кошельков и ремней, конструкторский отдел и шоу-рум.

«У предприятия, выпускающего качественную продукцию, большое будущее. При этом на каждом изделии обязательно должна быть этикетка с информацией о том, что товар произведен в Пензе. Нужно, чтобы о нас знали далеко за пределами родного региона», — сказал Иван Белозерцев.

Группа компаний «Аскент» создана в 1993 году. Занимается производством аксессуаров из натуральной кожи под торговыми марками «Askent» и «Fabula». В 2016 году производство было модернизировано — приобретены дополнительные раскройные комплексы и швейные машины нового поколения.

В России открыто около 60 фирменных магазинов компании.
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