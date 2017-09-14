«Молком» выпустил три новых вида мягкого творога Экономика

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») выпустил мягкий творог со вкусами «Инжир-чернослив», «Кокос-миндаль-ваниль» и «Клюква».

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», новинки, которые уже поступили в продажу, были разработаны после ввода в эксплуатацию нового производственного комплекса.

«Новая линейка творогов, как и вся продукция от «Молком», отличается высоким качеством. В состав продукта входит только натуральный творог без использования растительных жиров и ГМО. Фруктовые наполнители для творога прошли тщательный отбор и сертифицированы для использования в изготовлении молочной продукции», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что в дальнейшем планируется расширение как ягодной, так и экзотической линеек.

«Расширение ассортимента – результат масштабной модернизации производства, проводимой на предприятии. Модернизация молочного завода была начата после его присоединения к ГК «Дамате». За несколько лет проделан внушительный объем работ, которые затронули все участки производства: от приемки сырого молока до организации доставки продукции в торговые точки», — напомнили в компании.

В «Дамате» уточнили, что продукция под брендом «Молком» представлена в Пензе, Саратове, Саранске, Нижнем Новгороде, Тольятти, Тамбове, Воронеже, Энгельсе, а также в Москве.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.