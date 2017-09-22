Пензенский завод «СКБТ» отпраздновал 55-летие Экономика

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию со дня образования ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей», состоялось на базе завода в минувший четверг, 21 сентября.

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Обращаясь к коллективу предприятия, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов поблагодарил работников за добросовестный труд, пожелав доброго здоровья, благополучия, счастья, новых трудовых свершений на благо региона и всей России.

Ветеранам предприятия и наиболее отличившимся работникам были вручены благодарности губернатора Пензенской области, почетные грамоты, ведомственные награды и ценные подарки.

После церемонии награждения гостям мероприятия был показан праздничный концерт, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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ООО «СКБТ» создано в 1962 году. За время работы предприятия по разработкам ООО «СКБТ» выпущено более 250 тыс. турбокомпрессоров для наддува дизелей, устанавливаемых на магистральные и маневровые тепловозы, на морские и речные суда, на большегрузные автосамосвалы и буровые установки, на передвижные электростанции и стационарные агрегаты, а также на газомотокомпрессоры, работающие на газоперекачивающих станциях.

В апреле 2016 года «СКБТ» вошло в состав холдинга «Инжиниринг».

ООО «СКБТ» является единственным в СНГ предприятием, специализирующимся на разработке и производстве турбонагнетателей для дизелей и газовых двигателей мощностью от 300 до 5 тыс. кВт.