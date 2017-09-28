В Пензе «Термодом» больше не будут привлекать к укладке плитки Экономика

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. ООО «ПКФ «Термодом» больше не будет допущена к укладке плитки на улицах Пензы в связи с претензиями к качеству работ. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

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«Как вы помните, общая сумма выделенных [на укладку плитки] средств из бюджета 80 млн. рублей. Сумма одного контракта заключенного — 30 млн. с подрядчиком. Подрядчик выполняет работы по улице Красной напротив гимназии и улице Максима Горького», — пояснила она в ходе 37-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 28 сентября

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Ольга Завьялкина отметила, что есть нарекания по качеству выполненной работы, поэтому от главного распорядителя кредитов поступило предложение в дальнейшем не допускать к этому ООО «ПКФ «Термодом».

«Завершает он эти работы, мы по факту выполненных работ проверяем, если со стороны подрядчика не будет разногласий, оплачиваем то, что он выполнит. Если разногласия, то идем в суд. Оставшуюся сумму — 25 млн. рублей — мы перераспределяем», — пояснила начальник финансового управления города.