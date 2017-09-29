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В Пензе Сбербанк представил пакет услуг для малого бизнеса «Легкий старт»

10:30 | 29.09.2017 | Экономика

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Сбербанк запустил новый пакет услуг без абонентской платы для малого бизнеса «Легкий старт». Об этом сообщила управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

В Пензе Сбербанк представил пакет услуг для малого бизнеса «Легкий старт»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ближайшие три года Сбербанк определил для себя цель — стать лучшим банком для малого бизнеса. Мы понимаем, что большой бизнес не развивается сам по себе: именно для тех людей, которые решили начать с нуля, создан этот продукт», — пояснила она в ходе брифинга.

Марина Дементьева отметила, что на подобных условиях клиенты могли раньше получить услуги только в рамках временных акций, но «Легкий старт» распространяется на неограниченный срок.

В свою очередь заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Олег Калачев добавил, что продукт оказался востребованным: с момента его запуска — 1 сентября — количество открытых счетов удвоилось.

«Мы обнулили все затраты, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием клиента. При стандартном открытии расчетного счета эта услуга стоила бы около 2 тыс. рублей», — уточнил он.

Олег Калачев отметил, что также стало бесплатным ведение счета и подключение к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«Одним из самых больших преимуществ в рамках «Легкого старта» являются бесплатные платежи внутри системы Сбербанка в адрес юридических лиц. Это активно используется, потому что в Пензенской области почти каждый второй клиент обслуживается в Сбербанке», — пояснил заместитель управляющего.

По его словам, предпринимателям также стал доступен 1 год бесплатного обслуживания бизнес-карты.

«В рамках пакета «Легкий старт» для наших потенциальных клиентов стали более доступны услуги торгового эквайринга, так как Сбербанк сделал расчетное обслуживание для юридических лиц беззатратным», — добавил Олег Калачев.

Он подчеркнул, что открытие счета для представителей малого бизнеса стало проще.

«Клиент заходит на сайт Сбербанка, заполняет анкету, резервирует номер расчетного счета и через 5 минут уже может получать на него денежные средства. Далее он выбирает то отделение, в котором ему удобно обслуживаться, готовит перечень документов и приходит в выбранный офис, где в течение одного рабочего для него открывают расчетный счет», — пояснил заместитель управляющего Пензенским отделением организации.

Олег Калачев добавил, что клиенты банка могут проводить друг с другом сделки 20 часов в сутки 7 дней в неделю с помощью услуги «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«В рамках открытия расчетных счетов сейчас у нас действует совместная акция с компаниями Google, «Яндекс» и MyTarget. Каждый клиент, открывший расчетный счет в Сбербанке получает бонусы от этих трех партнеров», — сказал он.

Заместитель управляющего отделением пояснил, что предприниматель имеет возможность осуществить свою первую рекламную кампанию на этих площадках на условиях софинансирования, получив добавочно до 120 тыс. рублей.
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