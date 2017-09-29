В Пензе Сбербанк представил пакет услуг для малого бизнеса «Легкий старт» Экономика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Сбербанк запустил новый пакет услуг без абонентской платы для малого бизнеса «Легкий старт». Об этом сообщила управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

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«На ближайшие три года Сбербанк определил для себя цель — стать лучшим банком для малого бизнеса. Мы понимаем, что большой бизнес не развивается сам по себе: именно для тех людей, которые решили начать с нуля, создан этот продукт», — пояснила она в ходе брифинга.

Марина Дементьева отметила, что на подобных условиях клиенты могли раньше получить услуги только в рамках временных акций, но «Легкий старт» распространяется на неограниченный срок.

В свою очередь заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Олег Калачев добавил, что продукт оказался востребованным: с момента его запуска — 1 сентября — количество открытых счетов удвоилось.

«Мы обнулили все затраты, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием клиента. При стандартном открытии расчетного счета эта услуга стоила бы около 2 тыс. рублей», — уточнил он.

Олег Калачев отметил, что также стало бесплатным ведение счета и подключение к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«Одним из самых больших преимуществ в рамках «Легкого старта» являются бесплатные платежи внутри системы Сбербанка в адрес юридических лиц. Это активно используется, потому что в Пензенской области почти каждый второй клиент обслуживается в Сбербанке», — пояснил заместитель управляющего.

По его словам, предпринимателям также стал доступен 1 год бесплатного обслуживания бизнес-карты.

«В рамках пакета «Легкий старт» для наших потенциальных клиентов стали более доступны услуги торгового эквайринга, так как Сбербанк сделал расчетное обслуживание для юридических лиц беззатратным», — добавил Олег Калачев.

Он подчеркнул, что открытие счета для представителей малого бизнеса стало проще.

«Клиент заходит на сайт Сбербанка, заполняет анкету, резервирует номер расчетного счета и через 5 минут уже может получать на него денежные средства. Далее он выбирает то отделение, в котором ему удобно обслуживаться, готовит перечень документов и приходит в выбранный офис, где в течение одного рабочего для него открывают расчетный счет», — пояснил заместитель управляющего Пензенским отделением организации.

Олег Калачев добавил, что клиенты банка могут проводить друг с другом сделки 20 часов в сутки 7 дней в неделю с помощью услуги «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«В рамках открытия расчетных счетов сейчас у нас действует совместная акция с компаниями Google, «Яндекс» и MyTarget. Каждый клиент, открывший расчетный счет в Сбербанке получает бонусы от этих трех партнеров», — сказал он.

Заместитель управляющего отделением пояснил, что предприниматель имеет возможность осуществить свою первую рекламную кампанию на этих площадках на условиях софинансирования, получив добавочно до 120 тыс. рублей.