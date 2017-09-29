19:04:37 Пятница, 29 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Бюджет России 2018 года будет ориентирован на поддержание реальных доходов населения

12:15 | 29.09.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Бюджет Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, который поступил на рассмотрение в Госдуму РФ, направлен на поддержание реальных доходов населения. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего визита в Пензу.

Бюджет России 2018 года будет ориентирован на поддержание реальных доходов населения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы знаете, что в последние годы они [реальные доходы] сократились в реальном отражении. […] Мы ожидаем как в этом году, так и в следующем темп роста более 2% валового внутреннего продукта», — пояснил он в ходе заседания совета при полномочном президенте России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Читайте также

Регионам позволят реструктуризировать кредиты на 7 лет

По мнению министра, в России необходимо стимулировать частные инвестиции.

«Мы говорим о стабильности и предсказуемости. В первую очередь будет обеспечена низкая инфляция», — добавил Антон Силуанов.

Он напомнил, что Банком России уже была снижена ключевая ставка.

«Продолжение такой бюджетной политики будет приводить к снижению стоимости кредитов по развитию производства», — отметил министр.
Актуальное
Читайте также
В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь освободить «сына» от ответственности
В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева В Пензенской области собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей В Пензе 2 октября стартует прием заявок на возмещение затрат на покупку оборудования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама