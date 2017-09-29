Бюджет России 2018 года будет ориентирован на поддержание реальных доходов населения Экономика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Бюджет Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, который поступил на рассмотрение в Госдуму РФ, направлен на поддержание реальных доходов населения. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего визита в Пензу.

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«Вы знаете, что в последние годы они [реальные доходы] сократились в реальном отражении. […] Мы ожидаем как в этом году, так и в следующем темп роста более 2% валового внутреннего продукта», — пояснил он в ходе заседания совета при полномочном президенте России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

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По мнению министра, в России необходимо стимулировать частные инвестиции.

«Мы говорим о стабильности и предсказуемости. В первую очередь будет обеспечена низкая инфляция», — добавил Антон Силуанов.

Он напомнил, что Банком России уже была снижена ключевая ставка.

«Продолжение такой бюджетной политики будет приводить к снижению стоимости кредитов по развитию производства», — отметил министр.