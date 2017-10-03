В Пензе проанализируют финансовую деятельность СМУП «Пензалифт» Экономика

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил начальнику финансового управления Пензы Ольге Завьялкиной и руководителю правового управления города Всеволоду Пилипенко проанализировать финансово-хозяйственную деятельность специального муниципального унитарного предприятия «Пензалифт».

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В ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 3 сентября, директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев отчитался о финансовом состоянии предприятия и проблемах которые, по его мнению, сложились по объективным причинам.

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Виктор Кувайцев дал задание в течение двух дней провести проверку предприятия, уточнив цифры задолженности и правовые основания ее возникновения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам проверки будут приняты соответствующие меры для оздоровления финансовой ситуации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», СМУП «Пензалифт» должно по решению суда выплатить МУП «Пассажирские перевозки Пензы», признанному банкротом, долг в размере более 21 млн. рублей и неустойку в сумме 600 тыс. рублей по договору аренды имущества от 28 апреля 2016 года.

Согласно условиям договора, «Пассажирские перевозки Пензы» предоставили СМУП «Пензалифт» во временное владение депо, энергохозяйство, тяговые подстанции, диспетчерские пункты, прочие помещения, земельные участки, контактно-кабельную сеть, троллейбусы и другое имущество для обслуживания горожан наземным электрическим транспортом.