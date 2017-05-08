В Пензе суд взыскал в пользу «ППП» 7 млн. рублей долга за аренду троллейбусов Общество

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области взыскал со специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт» в пользу признанного банкротом МУП «Пассажирские перевозки города Пензы» 7 млн. рублей долга за аренду электрического транспорта с января по апрель 2016 года.

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Как следует из материалов дела, 2 февраля 2015 года между предприятиями «ППП» и «Пензалифт» был заключен договор аренды имущества.

Согласно его условиям, МУП «ППП» обязалось предоставить СМУП «Пензалифт» во временное владение и пользование городской электрический транспорт для обслуживания населения на городских маршрутах.

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При этом он передавался в целом как имущественный комплекс, включая депо, энергохозяйство, тяговые подстанции, диспетчерские пункты, контактно-кабельную сеть, транспортные средства и так далее.

В соответствии с одним из пунктов договора, передаваемое в аренду имущество является муниципальной собственностью и было закреплено за арендодателем на праве хозяйственного ведения.

Так как МУП «ППП» в октябре 2014 года было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, данное имущество было включено в конкурсную массу предприятия.

С момента введения конкурсного производства у муниципального образования были прекращены полномочия собственника имущества.

По условиям договора арендная плата составляла 2 млн. 63 тыс. 475 рублей 28 копеек в месяц, в том числе НДС — около 315 тыс. рублей. Окончательный расчет должен был производиться арендатором до 25 числа каждого месяца.

Между тем ответчик свои обязательства по оплате исполнил не в полном объеме.

28 апреля 2016 года стороны заключили новый договор аренды имущества. Претензии МУП «ППП» касались взаимоотношений сторон до этой даты.

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Истцом был соблюден претензионный порядок урегулирования спора. Так, 1 августа 2016 года в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплаты задолженности в сумме свыше 14 млн. рублей. Ответчик пояснил, что не возражает против указанной суммы долга, а причиной его образования назвал отсутствие бюджетного финансирования.

На момент рассмотрения спора СМУП «Пензалифт» частично погасило задолженность.

По результатам рассмотрения всех материалов дела исковые требования предприятия-банкрота были удовлетворены полностью.

20 апреля 2017 года Арбитражный суд Пензенской области решил взыскать со СМУП «Пензалифт» в пользу МУП «ППП» 7 млн. 353 тыс. 440 рублей, в том числе долг — 6 млн. 996 тыс. 820 рублей, пени — 356 тыс. 619 рублей, а также расходы по оплате госпошлины.