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Представители Сбербанка высоко оценили проект «Дамате»

12:21 | 09.10.2017 | Экономика

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Представители Сбербанка — председатель Поволжского банка Владимир Ситнов и управляющий пензенским отделением Марина Дементьева — высоко оценили производственные объекты группы компаний «Дамате».

Представители Сбербанка высоко оценили проект «Дамате»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе визита на крупнейший в Европе завод по переработке индейки гости осмотрели, в частности, площадки подращивания и откорма.

Кроме того, они ознакомились с ходом строительства новых объектов в рамках проекта по расширению мощностей.

Как сообщает пресс-служба ГК «Дамате», представители Сбербанка получили возможность оценить ассортимент мясной и молочной продукции, а также продегустировать новинки под марками «Молком», «Дамате» и «Индилайт».

Комментируя увиденное, Владимир Ситнов отметил грамотный подход к реализации масштабных проектов.

«Производство впечатляет. Отрадно, что в нашей стране есть люди и компании, которые не останавливаются в своем развитии», — сказал он.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

По итогам 2016 года ГК «Дамате» произвела 60,8 тыс. тонн мяса индейки и стала лидером по объемам производства в России, выйдя на заявленным мощности. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В Тюменской области ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить 45 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.
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